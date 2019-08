Supersuosittu Oodi porskuttaa kolmen miljoonan kävijän vuosivauhdissa – kirjastojohtaja kertoo ihmisten havahtuneen: "Ai niin, meillä on kirjastot"

– Tämä tarkoittaa melkein miljoona kirjaa enemmän on lähtenyt lainaan tänä alkuvuonna kuin viime vuonna eli tosi hyvältä näyttää ja sitten noi sähköiset kirjat ja äänikirjat siellä on yli 25 prosentin kasvu, iloitsee Helsingin kaupungin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen.

Kirjastokortteja menee tiuhaan

Esimerkiksi Helsingissä kirjastokortteja on tehty tänä vuonna jo 26 000 kappaletta. Se on 61 prosenttia enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan.

Samaan aikaan tutkimukset kertovat kummia. Hyvä uutinen on se, että lapset käyttävät aikaa lukemiseen enemmän kuin mikään muu ikäluokka, mutta 10-vuotiaille tehty PIRLS-tutkimus kertoo, että lukumotivaatio on Euroopan matalimpia.

Nuorten lukemisessa raju lasku



Suomeen kaivataan kansallista e-kirjastoa



Lukuinto taantuu erityisesti yläasteiässä. Mikä voisi auttaa? Auttaisivatko sähköiset palvelut? Tosin helsinkiläisen käytössä on yli 4 000 suomenkielistä e-kirjaa, kun kajaanilaisella on kirjastossaan reilut 500 e-kirjaa. Lukemisintoa toivotaan kasvatettavan tasapuolisella pääsyllä e-kirjoihin kotipaikasta riippumatta.

Turku ja Tampere saavat kehuja



– Meillä on kaupunkeja, joissa on todella satsattu kirjastoihin. Esimerkiksi Turku, jossa on hieno uudisrakennus ja Tampere, jossa juuri remontoitiin pääkirjasto Metso. Muuallakin kuin Helsingissä on edellejäkävijäkirjastoja.