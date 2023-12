Entinen raksamies junttasi hetki sitten alasarjassa – nyt hän on Juventuksen suuri tähti: "Kehittynyt huimasti"

– Jos mietimme, että hän pelasi kolmanneksi korkeimmalla tasolla vielä kolme vuotta sitten, hän on kehittynyt huimasti. Hän todisti sen maalillaan. Gatti on vaarallinen rangaistusalueella ja tiedostaa, että hänen on kehityttävä puolustuspelaamisessa, mutta se on normaalia. Hän on niin halukas kehittymään, että tulee tekemään sen muiden tavoin, Juventuksen päävalmentaja Massimiliano Allegri sanoi ottelun jälkeen Football Italian mukaan.