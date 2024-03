Hämmästyttävä temppu hurmasi Firenzessä, puolustajan jalat solmussa – Tuomas Virkkunen ihmeissään: "Aika karmeaa"

– Nyt on kyllä avoimet ovet Fiorentinan puolustuksessa, aika karmeaa, selostaja Tuomas Virkkunen päivitteli.

Viime kaudella 15 maalia tehneen ja kahdeksan syöttäneen Leaon tahti on ollut tällä kaudella rauhallisempaa. 26 ottelun jälkeen portugalilaisen tilillä on Serie A:ssa viisi maalia ja kahdeksan syöttöä.

– Me lyöttäydyimme hänen uransa matkaan, ja hän antoi meidän lyöttäytyä mukaansa ja oli halukas oppimaan. Hän on juuri sen suuruuden kynnyksellä, jollaiseen aina ajattelimmekin hänen kasvavan. Näen hänen suorittavan paljon paremmin, ei vain taitojen osalta, mutta myös harjoittelun asenteessa ja ottelun aikana, AC Milanin päävalmentaja Stefano Pioli sanoi Football Italian mukaan .

– Tietenkin Milan voi laskea hänen varaansa, kuten PSG voi laskea Kylian Mbappen varaan tai mikä tahansa joukkue suuren lahjakkuuden kohdalla. Hän voi pelata niin monella eri tavalla, hänellä on voimaa kuten laatuakin. Leaolla on kaikki tarvittava.

Milan on kasvattanut kuuden pisteen kaulan kolmanneksi taantuneeseen Juventukseen, mutta mestaruustaistelu on tekemättömissä: paikallisvastustaja Inter johtaa Serie A:ta 11 pisteen erolla, kun yhdeksän kierrosta on pelaamatta.