Ensitreffit-Waltteri ja Julia kertovat nyt totuuden kulissien takaa: "Ero oli pettymys – meni ihan metsään koko juttu"

Ensitreffit alttarilla -kauden kolmesta parista vain yksi päätyi jatkamaan avioliittoaan. Ohjelman jälkeen eronneiden Julian ja Waltterin taival oli vaikea jo alkumetreiltä lähtien, ja nyt he kertovat MTV Uutisille, milloin suhde alkoi luisua pahasti alamäkeen.

Waltterin näkemys on se, että suhde alkoi mennä huonoon suuntaan jo pian häiden jälkeen.

He joutuivat siirtämään häämatkaansa Santorinille ja jäämään Julian luokse asumaan, koska molemmat tulivat kipeiksi. Yhdessä asuminen ei lähtenyt kovin hyvin liikkeelle.

Julia paljastaa syyn tunnelukoilleen

He kertovat haastattelussa myös, miltä on tuntunut katsoa omaa taivalta ohjelmassa ja olisivatko he tehneet jotain toisin.