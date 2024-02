Ensitreffit-Pauliina paljastaa, mikä johti hänen ja Matin eroon – erityisesti yksi asia kokemuksessa järkytti

– Sellainen tilanne on hankala tällaiselle luonnostaan hyvin miellyttämisen haluiselle ihmiselle.

"Välimatkalla on merkitystä"

– Välimatkalla on yllättävän paljon merkitystä. Oulun ja Helsingin välillä kulkeminen on kallista ja aikaa vievää, Pauliina sanoo ja mainitsee lentolippujen kalliit hinnat ja pitkät junamatkat.

– Meilläkin tuli sellaisia parin, kolmen viikon taukoja, ettemme nähneet. Sitten siihen vähän tottuu, että on toisesta erossa. Alkaa tuntua siltä, että on ihan kivakin olla täällä Helsingissä, ja Pauliinalla puolestaan se, että on ihan kiva olla yksin kotona Oulussa, Matti kuvailee.