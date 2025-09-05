Ensitreffit alttarilla -morsian järkyttyy nähdessään sulhasensa – tässä syy

Ensitreffit alttarilla -ohjelman toisessa jaksossa nähdään kahden parin häät.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman toisessa jaksossa ollaan häähumussa, kun kaksi ensimmäistä pari astelee alttarille. Jakso on katsottavissa MTV Katsomo+ -tilauksella. VARO JUONIPALJASTUKSIA!

Matti ja Elisa ovat molemmat innoissaan toisistaan ääniviestien perusteella ennen häitä. Alttarilla Elisan mieli muuttuu, sillä hän ei ole täysin vakuuttunut sulhasensa Matin hiustyylistä.

– Mä olin ehkä vähän järkyttynyt Matin sinisestä tukasta. En ole ollut miehillä värikkäiden hiusten ystävä, Elisa kertoo kameroille.

Elisa kuvailee myöhemmin, että Matti vaikuttaa olevan mukava ihminen ja odottaa tutustumista.

– Elisassa ensiksi kiinnitin huomiota semmoiseen hehkuvaan elämäniloon. Sen pystyi aistimaan, Matti puolestaan sanoi morsiamestaan.

