Ensitreffit alttarilla -morsian järkyttyy nähdessään sulhasensa – tässä syy

Julkaistu 59 minuuttia sitten
Ensitreffit alttarilla -ohjelman toisessa jaksossa nähdään kahden parin häät.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman toisessa jaksossa ollaan häähumussa, kun kaksi ensimmäistä pari astelee alttarille. Jakso on katsottavissa MTV Katsomo+ -tilauksella.  VARO JUONIPALJASTUKSIA!

Matti ja Elisa ovat molemmat innoissaan toisistaan ääniviestien perusteella ennen häitä. Alttarilla Elisan mieli muuttuu, sillä hän ei ole täysin vakuuttunut sulhasensa Matin hiustyylistä.  

– Mä olin ehkä vähän järkyttynyt Matin sinisestä tukasta. En ole ollut miehillä värikkäiden hiusten ystävä, Elisa kertoo kameroille. 

Elisa kuvailee myöhemmin, että Matti vaikuttaa olevan mukava ihminen ja odottaa tutustumista.   

– Elisassa ensiksi kiinnitin huomiota semmoiseen hehkuvaan elämäniloon. Sen pystyi aistimaan, Matti puolestaan sanoi morsiamestaan. 

Ensitreffit alttarilla torstaisin MTV Katsomossa ja klo 21 MTV3-kanavalla.

