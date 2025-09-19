Ensitreffeillä-vodcastissa analysoidaan, miten Jannen ja Katrin sekä Julian ja Artun häät sujuivat.

Torstain Ensitreffit alttarilla -jaksossa nähtiin, kuinka Katri ja Janne sekä Julia ja Arttu saivat toisensa.

MTV Katsomon Ensitreffeillä-vodcastissa toimittaja Katri Utula ja näyttelijä Tero Tiittanen kertovat mielipiteensä ja ensivaikutelmansa pareista.

Tamperelaisen Jannen Ilves-fanaattisuus pohdituttaa vodcastissa.

Sopiiko Jannelle Katrin kaltainen nainen, joka ei edes seuraa jääkiekkoa? Ja mitä olisikaan tapahtunut, jos keravalainen Katri olisi paljastunut Tappara-faniksi?

Entä ovatko rauhallinen ja verkkaisesti toimiva Janne ja rempseä toiminnan nainen Katri liian erilaisia toisilleen?

Tästä aiheesta käydään keskustelua vodcastissa.

– Tunnen jonkun verran pirkanmaalaisia, ja hehän ovat sellaisia verkkaisia. Mutta onko se liikaa Katrille? Tero pohtii.

Toinen asia, joka askarruttaa, on Jannen ja Katrin välinen fyysinen vetovoima.

– Se hääkuvan ottaminen... he eivät jotenkin hakeudu luontevasti toistensa viereen, toteaa Katri.

Täydellinen unelmapari?

Julian ja Artun häät puolestaan ovat sadunomaiset, sillä kaksikko vaikuttaa sopivan toisilleen täydellisesti.

Tosin turkulainen Julia yllättyy siitä, että Imatralla asuvalla Artulla on lapsi.

Myös Turun ja Imatran etäisyys pohdituttaa. Onko kaksikon välimatka liian pitkä?

Entä muodostuuko siitä Julialle ongelma, että Arttu ei ole yhtä huumorintajuinen kuin hän?

Mitä mieltä Katri ja Tero ovat ohjelman uusista käänteistä?

Katso Ensitreffeillä-vodcastin tuore jakso täältä!

Ensitreffeillä-vodcastin kaikki jaksot löydät MTV Katsomosta!

Torstaisin julkaistavassa Ensitreffeillä-vodcastissa puidaan Ensitreffit alttarilla -kauden tapahtumia Katri Utulan ja Tero Tiittasen johdolla.

MTV Katsomo+ tarjoaa analyysit myös seuraavien jaksojen osalta.