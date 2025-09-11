MTV:n Töllötuomarit selvittivät, mitä tapahtui Ensitreffit-Artun ja maajussi-Stiinan välillä neljä vuotta sitten ja tiesikö Ensitreffit-tuotanto tästä selkkauksesta.

MTV:n Töllötuomarit Katri Utula ja Katja Lintunen perkaavat jälleen syksyn tv-ohjelmien tuoreita käänteitä.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmaan osallistuva Arttu on jo joutunut kohun keskelle, kun selvisi, että Arttu oli osallistunut neljä vuotta sitten Maajussille morsian -ohjelmaan ja jätti ohjelmassa oleellisia asioita kertomatta.

Töllötuomarit selvittivät, mitä tilanteessa maajussi-Stiinan kanssa oikein todella tapahtui vuonna 2021. Stiina ehti jo ihastua Arttuun, kunnes Arttu pudotti todellisen pommin.

Lisäksi Töllötuomarit ottivat selvää, tiesikö Ensitreffit alttarilla -ohjelman tuotanto Artun menneisyydestä.

Selvää on, että tapahtumasarja jättää kysymyksen Artun luotettavuudesta.

– Jos Arttu pimitti silloin noin oleellista tietoa, niin mistä me tiedetään, ettei niin käy myös tässä ohjelmassa? Töllötuomarit pohtivat.

Katso yllä olevalta videolta, mitä Töllötuomarit saivat selville!



