MTV:n Töllötuomarit selvittivät, mitä tapahtui Ensitreffit-Artun ja maajussi-Stiinan välillä neljä vuotta sitten ja tiesikö Ensitreffit-tuotanto tästä selkkauksesta.
MTV:n Töllötuomarit Katri Utula ja Katja Lintunen perkaavat jälleen syksyn tv-ohjelmien tuoreita käänteitä.
Ensitreffit alttarilla -ohjelmaan osallistuva Arttu on jo joutunut kohun keskelle, kun selvisi, että Arttu oli osallistunut neljä vuotta sitten Maajussille morsian -ohjelmaan ja jätti ohjelmassa oleellisia asioita kertomatta.
Lue lisää: Ensitreffit-Arttu etsi rakkautta myös Maajussille morsian -ohjelmassa – pimitti oleellisen tiedon elämästään
Töllötuomarit selvittivät, mitä tilanteessa maajussi-Stiinan kanssa oikein todella tapahtui vuonna 2021. Stiina ehti jo ihastua Arttuun, kunnes Arttu pudotti todellisen pommin.
Lisäksi Töllötuomarit ottivat selvää, tiesikö Ensitreffit alttarilla -ohjelman tuotanto Artun menneisyydestä.
Selvää on, että tapahtumasarja jättää kysymyksen Artun luotettavuudesta.
– Jos Arttu pimitti silloin noin oleellista tietoa, niin mistä me tiedetään, ettei niin käy myös tässä ohjelmassa? Töllötuomarit pohtivat.