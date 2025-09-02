Ensitreffit-Arttu etsi rakkautta myös Maajussille morsian -ohjelmassa – pimitti oleellisen tiedon elämästään

Arttu on mukana tänä syksynä Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa, mutta hän on ollut mukana aikaisemmin myös Maajussille morsian -ohjelmassa.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman osallistuja Arttu on nähty myös aikaisemmin etsimässä rakkautta televisiossa, sillä Arttu oli mukana Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2021. Tuolloin Arttu kirjoitti kirjeen maajussi-Stiinalle, joka valitsi Artun mukaan myös farmiviikolle.

Edellisenä iltana ennen farmiviikon viimeisiä treffejä Arttu oli kertonut Stiinalle, että hänellä on lapsi. Stiina kertoo jaksossa uutisen tulleen täysin puun takaa ja se oli täysin naisen periaatteita vastaan.

– Sanoin esittelyjaksossa ihan kirjaimellisesti näin: ehdoton ei, että tulevalla kumppanilla on lapsia, Stiina kertoi ohjelmassa juontaja Vappu Pimiälle.

Stiinalla oli tunteita Arttua kohtaan, mutta järki sanoi toista. Tunteet voittivat ja Stiina valitsi puolisehdokkaiden joukosta Artun farmiviikon päätteeksi.

Päätöksen jälkeen Arttu olisi halunnut keskustella, mutta Stiina halusi olla yksin ajatusten kanssa ja lähetti Artun pois tilaltaan. Viimeisessä Maajussille morsian -jaksossa paljastuu, että suhdetta parin välille ei syttynyt.

– Totta kai lapsiasia oli iso asia ja myös se, että ei ole hirveän hyvää pohjaa aloittaa suhdetta, kun toinen valehtelee noinkin isosta asiasta tai jättää kertomatta, Stiina kertoo jaksossa.

Arttu kuvailee Ensitreffit alttarilla -ohjelman tiedotteessa olevansa tunnettu ystävällisyydestään ja suuresta sydämestään. Artulla on kaksi lasta, ja tärkeintä hänelle onkin olla pojilleen maailman paras isä.

Arttu on ollut sinkkuna noin vuoden verran. Yksi suurimmista syistä tähän on kohtaamattomuus – pieni paikkakunta ja miesvaltainen ala eivät juuri tarjoile uusia tuttavuuksia, ja toisaalta aikuisiällä on ylipäänsä vaikeampi tutustua uusiin ihmisiin. Nyt toiveena olisikin löytää asiantuntijoiden avulla oma sielunkumppani.