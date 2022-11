Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa kesken kauden eronneet Assi ja Otto yhteishaastattelussa – sulhanen vastaa katsojien antamaan kritiikkiin

Assi ja Otto avioituivat tänä vuonna Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa. Kaksikko muistelee MTV Uutisten haastattelusta hyvillä mielin päivää, kun he kohtasivat ensimmäisen kerran alttarilla ja sanoivat tahdon.

Sarjassa nähtiin, kuinka Assilla oli tunteita Ottoa kohtaan, mutta hän ei saanut vastakaikua. Otto paljastaa, että he viettivät todellisuudessa Assin kanssa paljon aikaa yhdessä ja se ei Oton mukaan näkynyt tv-sarjassa.

– Me oltiin tosi paljon yhdessä, tutustuttiin ja keskusteltiin. Totta kai koronakin oli oma lisämauste, mutta meillä oli siinä vaiheessa hyvä kuva toisistamme ja minkälaisia ihmisiä me ollaan. Ehkä kävi niin, että itselläni jäi niitä romanttisia tunteita syntymättä. En sanoisi, että tunteet hiipui, vaan ne täsmentyi, mitä tunteita Assia kohtaan on.