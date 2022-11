Näin kävi Ensitreffit alttarilla -pareille – yhden parin päätös yllättävä shokki

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa kaikki kolme paria kokoontuvat kukin kerrallaan Suomenlinnaan muistelemaan, kuinka yhteinen kesä on sujunut. Paikalla he kertovat myös asiantuntijoille päätöksensä sen suhteen, jatkavatko he matkaansa yhdessä avioparina vai erillään.