Ensitreffit-Annan ja Hain liitto kriisissä jo häämatkalla – Töllötuomarit: "Hän on niin negatiivisuuden kehässä"

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa ensinäkemältä naimisiin menneet Anna ja Hai ovat sarjan neljännessä jaksossa muiden parien tapaan häämatkalla. Romantiikka on kuitenkin kaukana, sillä Anna pahoittaa mielensä Hai kommenteista. Tilannetta ei televisiossa näytetty, mutta Anna tilittää asiasta yksin kameralle.

– Hän on kommentoinut ulkonäköäni jotenkin vähän ikävällä tavalla. Antoi ymmärtää, että minulla on aika paljon meikkiä ja olen aika laittautunut, mitkä ovat itselleni todella tärkeitä juttuja, Anna kertoo.

Töllötuomarit eli MTV:n toimittajakaksikko Katja Lintunen ja Katri Utula katsovat uusimmassa jaksossa kohtauksen Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta, kun Anna ja Hai puivat välejään. Tuore aviopari sopii, etteivät he jaa toisilleen kehuja.

– Ohhoh, nyt tässä on todella kinkkinen tilanne. Hai ei uskalla antaa mitään kehuja tuoreelle morsiamelleen ja tuore morsian ehkä vetää vääriä johtopäätöksiä koko ajan, mitä Hai sanoo, Lintunen aloittaa

– Tämä on ihan mahdoton. Mitä tahansa Hai sanoo, Anna tulkitsee sen jotenkin, että Hai arvostelee häntä. Täällä on nähty jo monta erilaista episodia ja meillä oli vaikeuksia päättää, mikä pätkä me Töllötuomareihin otetaan, Utula kertoo.