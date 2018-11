Ensin venäläiset hamusivat kiinteistöjä idästä – nyt moni yrittää päästä epätoivoisesti eroon huonosta sijoituksesta: "On tilanteita, että asiakas istuu vastapäätä ja itkee"

Kaakkois-Suomessa ostajan markkinat

Mannisella on myynnissä pöydällinen venäläiskiinteistöjä. On jopa uusia omakotitaloja, mökkejä moneen makuun ja komeita rantapaikkoja. Hulppeasta 10 vuotta vanhasta ja tasokkaasti sisustetusta omakotitalosta omalla tontilla Saimaan rannalla pyydetään 300 000 euroa.

– Kohteita tulee paljon ja ostajia on vähemmän. Siinä on paljon työtä, Manninen huokaa MTV Uutisten haastattelussa.

– Osalla on ihan paniikki myydä. Heillä on työpaikat ehkä menneet ja tulot vähentyneet, mutta kiinteistön ylläpito Suomessa vain kallistunut.

Pankit sulkivat venäläisten tilejä

Verottaja kieli pitkällä

– Kun kauppahintaa ei voida maksaa myyjän suomalaiselle tilille, se maksetaan Suomesta venäläiseen pankkiin. Siellä on vastassa verottaja, joka on hyvin kiinnostunut rahojen alkuperästä ja nappaa siitä ison siivun vaikka arvonnousua Suomessa ei olisi tapahtunut, Manninen puuskahtaa.

Vastassa itkeviä asiakkaita

Syynä myyntiin on myös valtava pettymys. Moni osti kiinteistön ajatuksella, että sijoitus on Suomessa turvassa enemmän kuin tuulisella Venäjällä.

– Tilanne joskus on erittäin vakava. Asikas on säästänyt rahaa ja ostanut täältä jotain siinä toiveessa, että on tulevaisuuden suhteen jokin pesämuna itselle tai lapsille. Joskus on tilanteita, että asiakas istuu vastapäätä ja itkee. Enkä itse voi tehdä mitään kun arvot laskee, Manninen suree.