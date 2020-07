Muista nämä ohjeet, kun myyt tai ostat mökkiä! "Vähiten kiinnostavat vanhat lautamökit sisämaassa"

Mökkien kysyntä on kasvanut tänä keväänä valtavasti. Vielä ei ole kuitenkaan liian myöhäistä lähteä mökkikaupoille. Mökkiä ostaessa tulee huomioida useita asioita ja ostajalla on velvollisuus tutustua kohteeseen. On tärkeää miettiä myös sitä, mihin tarkoitukseen mökki tulee.