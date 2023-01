Ensin tuli skandaali MM-kisoissa, nyt rajuja syytöksiä maailmanmestarista – taustalla 13-vuotiaan pojan kertomus

Tapauksesta ensimmäisenä kertoneen Franceinfo-radiokanavan mukaan 13-vuotias poika oli tehnyt valituksen Martinista vuonna 2020. Martini oli tuolloin sanonut, että hän luuli pojan olevan yli 15-vuotias, joka on suojaikäraja Ranskassa.

Skandaaleja MM-kisoissa ja Ranskan urheilussa

Myös seuraavia kesäolympialaisia vuonna 2024 (Pariisi) isännöivän Ranskan urheilun huipulla on kuohunut.

Ranskalaissyyttäjät tiedottivat aiemmin tammikuussa, että he ovat aloittaneet tutkimukset Ranskan jalkapalloliiton puheenjohtajaa Noel Le Graetia kohtaan tehdyistä seksuaalista häirintää koskevista syytteistä. La Graet on kieltänyt syytökset, mutta on tarjoutunut astumaan syrjään.