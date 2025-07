Vakavat vammat onnettomuudesta – UFC-legenda lennätetty hoitoon

Vapaaottelulegenda Randy Couture on lennätetty hoitoon vakavia vammoja saaneena, TMZ kertoo.

UFC:n kunniagalleria Hall of Fameen nimetty yhdysvaltalainen Randy Couture, 62, on valmistautunut debytoimaan National Hot Rod Associationin kilpa-autoilussa tänä vuonna. UFC-legenda on kertonut kilpa-ajamisen olevan uusi keino toteuttaa hänessä roihuavaa kilpailuhenkeä.

Hän ajautui onnettomuuteen kilparadalla Kansas Cityssä tiistaina. Couture sai ruhjeita ja ensimmäisen sekä toisen asteen palovammoja ja hengitti savua.

TMZ kuvailee vammoja vakaviksi. Couturen ajama auto romuttui rytäkässä täysin.

Legenda lennätettiin läheiseen palovammakeskukseen hoitoon. Miehen odotetaan TMZ:n mukaan toipuvan.

Couturesta tuli aikanaan UFC-mestari sekä raskaassa että kevyessä raskaassasarjassa. Mies tunnetaan myös kommentaattorina ja näyttelijänä.

Randy Couture oli aikanaan suurluokan vapaaottelija.Credit: Francis Specker / Alamy Stock Photo