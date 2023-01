Käsittämätön skandaali kesken MM-kisojen – kahdeksan tuomariparia epäiltynä rikollisesta manipulaatiosta

TV2:n tiedot perustuvat vuonna 2018 Sportradarin laatimaan raporttiin, jonka tanskalaiskanava on saanut haltuunsa. Havainnoistaan raportoivan Sportradarin asiakkaisiin lukeutuu useita eri lajiliittoja, kuten Euroopan jalkapalloliitto Uefa.

TV2:n mukaan Sportradar on raportoinut syyskuun 2016 ja marraskuun 2017 välillä pelatuista 26 ottelusta, joissa se havaitsi ilmeisiä merkkejä ottelumanipulaatioista. Raportin mukaan juuri erotuomarit ovat olleet vaikuttamassa näiden otteluiden tuloksiin.

– Käsipallossa on Sportradarin mukaan jotain niin epäilyttävää ja suuresti huolestuttavaa – erotuomareita ja tiettyjä otteluita koskevaa – että EHF:n (Euroopan käsipalloliitto) pitäisi nyt järjestää perusteellinen tutkinta ja hyllyttää tuomarit sen ajaksi, tanskalainen vedonlyöntiasiantuntija Chris Kronow Rasmussen paaluttaa TV2:lle.

– Sportradar on vain harvoin tehnyt näin selviä ja punaisia lippuja nostattavia raportteja, Kronow Rasmussen lisää.

TV2:n mukaan epäilyksien kohteena on yhteensä kahdeksan erotuomariparia. Sportradarin raportissa kerrotaan peräti seitsemän vedonlyöntitoimiston ilmoittaneen epäilyttävästä vedonlyöntikäyttäytymisestä eri otteluissa.

Euroopan käsipalloliitto on saanut nyt esiin nousseen raportin käsiinsä jo vuonna 2018, mutta raportissa mainitut erotuomarit ovat jatkaneet tuomitsemisesta huippuotteluissa. Edellä mainittujen erotuomarien lisäksi muun muassa arvostettu makedonialaiskaksikko Slave Nikolov – Giorgji Nachevski on yksi raportissa kyseenalaistetuista tuomaripareista.

Sportradarin raportin mukaan Nachevskilla on henkilökohtaisia yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja tunnettuihin ottelumanipulaattoreihin.

– Helpointa on sanoa, että erotuomari on syyllinen. Mutta me emme ole ainoita kentällä, Gubica totesi vihjailevasti.