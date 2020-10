Mielenosoittajat aikovat tehdä rikosilmoituksia poliisin kaasusumutteen käytöstä – poliisi varoitti etukäteen, että sumute voi sattua

– Siihen liittyi myös tämä, että poliisi otti heiltä vettä pois, kun he olisivat halunneet huuhdella kasvojaan ja käsiään, Elokapina-liikkeen mediayhteyshenkilö Lauri Autere kertoo STT:lle.

Autere kertoo, että sumutteen kohteeksi joutuneilla on tänään aamulla ollut kasvoissa ja käsissä yhä kipua, mutta se on ollut vähenemään päin.

Elokapina-liike on Autereen mukaan pettynyt kaasusumutetta käyttäneiden poliisien toimintaan. Hän kuitenkin sanoo, että suurin osa poliiseista kohteli mielenosoittajia asianmukaisesti.

Poliisi suhtautuu arvosteluun vakavasti

Mielenosoittajat istuivat kadulla, poliisi käytti sumutetta

Poliisi kertoi eilen Twitterissä, että osa mielenosoittajista tukki tien Kaisaniemenkadulla eivätkä he totelleet poliisin lukuisia käskyjä poistua tieltä.

Poliisi selvittää tapahtumien kulkua

– Selvitetään, miten tilanne on edennyt, miten siinä on toimittu ja mitkä päätökset on tehty. Arvioidaan sitä menettelytapaa, Turunen kertoo.