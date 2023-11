Neljä raja-asemaa sulkeutunut kolmeksi kuukaudeksi: Tämä on tilanne Suomen itärajalla

MTV Uutisten toimittaja Raija Kantomaa on raportoinut tilanteesta Vartiuksen raja-asemalla. Kantomaa kertoo, että Vartiuksen raja-aseman vartiopäällikön mukaan viranomaisilla on tiedustelutietoa siitä, että useita kymmeniä turvapaikanhakijoiksi oletettuja henkilöitä on jo saapunut reilun sadan kilometrin päässä sijaitsevaan Kostamukseen. Kantomaa kertoo, että tietojen mukaan henkilöt ovat majoittautuneina hotelliin Kostamuksessa.