Ensimmäisestä Harry Potter -elokuvasta 20 vuotta – mitä lapsitähdille kuuluu nyt?

Ensimmäinen J.K. Rowlingin Harry Potter -kirjasarjaan perustunut elokuva Harry Potter ja viisasten kivi tuli teattereihin marraskuussa 2001, eli elokuvan julkaisusta on ehtinyt vierähtää jo kaksikymmentä vuotta.

Leffasarjan kahdeksas ja viimeisin osa, Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 2 tuli teattereihin kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2011.

Ensimmäisen elokuvan ensi-illan aikaan elokuvan päätähdet Daniel Radcliffe, Rupert Grint ja Emma Watson olivat vain 11–13-vuotiaita.

Elokuvien lapsinäyttelijät ovat ehtineet vuosikymmenten saatossa aikuistua, perustaa perheen ja esiintyä lukuisissa elokuvissa – mitä tähdille kuuluu nykyisin?

Daniel Radcliffe

11-vuotiaalle Daniel Radcliffelle ei annettu maailman helpointa tehtävää, kun hänet valittiin esittämään koko maailman hurmanneen Harry Potterin nimihahmoa.

Radcliffe on muun muassa avautunut siitä, miten rooli aiheutti hänelle alkoholiongelman. Vuonna 2010 juomisen lopettanut 32-vuotias Radcliffe on ehtinyt esiintyä lukuisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa, onnistuen osoittamaan olevansa muutakin kuin pelkkä Harry Potter.

Radcliffe on tähdittänyt muun muass elokuvia The Woman in Black, Swiss Army Man ja Victor Frankenstein sekä tv-sarjaa Miracle Workers. Lisäksi Radcliffe on esiintynyt teatterin lavalla.

Vuonna 2019 Radcliffe puhui haaveistaan siirtyä kameran toiselle puolelle.

– Haluaisin aloittaa ohjaamisen kolmekymppisenä, ja yrittää saada edes yhden elokuvan valmiiksi ennen kuin täytän 40.

Samassa haastattelussa Radcliffe oli paljastanut haaveilevansa perheen perustamisesta ja arveli sen olevan ajankohtaista muutaman vuoden kuluttua.

Radcliffe on seurustellut jo useamman vuoden näyttelijä Erin Darken kanssa, kertoo Hollywood Life. Pari tapasi Kill Your Darlings -elokuvan kuvauksissa vuonna 2012.

Emma Watson

Harry Potter -elokuvissa Hermione Grangerina näytellyt Emma Watson on pysynyt kiireisenä myös elokuvasarjan päättymisen jälkeen.

Watson valmistui vuonna 2014 Brownin yliopistosta. Näyttelijä ehti suorittaa englantilaisen kirjallisuuden opintojaan kuuden vuoden ajan niin Brownin kuin Oxfordinkin yliopistossa.

Opintojen ohella nainen jatkoi näyttelemistä ja on esiintynyt elokuvissa kuten The Perks of Being a Wallflover, Kaunotar ja Hirviö sekä Little Women. Lisäksi Watson on työskennellyt mallina muun muassa Burberrylle ja Lancômelle.

31-vuotias Granger on näyttelemisen lisäksi tullut tunnetuksi aktiivisena naisten oikeuksien puolustajana. Watson on muun muassa perustanut Time’s Up -liikkeen ja Rights of Women -järjestön kanssa oikeusapua tarjoavan auttavan linjaa naisille, jotka ovat kokeneet seksuaalista häirintää työpaikalla.

Watson on ollut jo vuosikausia romanssihuhujen keskiössä, joiden toisena osapuolena on niin ikään Harry Potter -elokuvissa näytellyt Tom Felton. Varsinaista suoraa vastausta tähtien suhteen tilasta ei olla saatu selville, vaan varsinkin Felton on pysynyt sangen kryptisenä asiasta.

Rupert Grint

Punapäisenä Ron Weasleyna elokuvissa ihastuttanut Rupert Grint, 33, on luonut hieman vaatimattomamman uran kuin vastanäyttelijänsä, mutta esiintynyt silti lukuisissa televisiosarjoissa.

Grint näyttelee esimerkiksi sarjoissa Sick Note, Snatch ja Servant.

Grintistä tuli vuonna 2020 isä, kun he saivat puolisonsa, näyttelijä Georgia Groomen kanssa tyttären. Näyttelijä on pysytellyt vuosien ajan vaitonaisena yksityiselämästään, mutta lähteiden mukaan hän ja Groome ovat tapailleet toisiaan on-off-suhteessa vuosien ajan.

Loppuvuodesta 2020 Grint liittyi vihdoin myös Instagramiin, saaden yhdessä yössä lähes kaksi miljoonaa seuraajaa.

– Hei Instagram. Vain kymmenen vuotta myöhässä, mutta täällä ollaan. Grint on Gramissa! Tässä, esitelläkseni teille kaikille: Wednesday G. Grint. Pysytelkää turvassa, näyttelijä kirjoitti ensimmäisessä kuvatekstissään, jossa esitteli myös tuoreen tyttövauvansa.

Tom Felton

Harry Potterin verivihollisen, Draco Malfoyn roolia elokuvissa näytellyt Tom Felton, 34, on pysynyt vahvasti taian maailmassa kiinni. Miehen Instagram-tilillä on usein viitteitä elokuvasarjaan liittyen ja onpa mies hyödyntänyt Harry Potterin -fanikuntaa myös hyväntekeväisyyden hyväksi.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Marraskuussa 2021 Felton ilahdutti seuraajiaan jakamalla yhteiskuvan Harry Potter -näyttelijäkollegoidensa kanssa. Lisäksi Felton pitää usein Instagram-livejä, joissa on kerätty rahaa hyväntekeväisyyteen muun muassa katsomalla Harry Potter -elokuvia tai keskustelemalla elokuvien näyttelijöiden kanssa, kertoo United by Pop.

Felton hassuttelee somessa usein myös elokuvaisänsä, Jason Isaacsin kanssa.

Felton on jatkanut myös näyttelemistä ja esiintyy elokuvissa kuten Rise of the Planet of the Apes, Risen ja Ophelia sekä tv-sarjoissa The Flash ja Origin.

Syksyllä 2021 Felton ehti aiheuttaa faneille säikähdyksen lyyhistyttyään hyväntekeväisyysgolfturnauksen aikana. Felton lysähti viheriölle, istuskeli kentällä apuvoimien ympäröimänä ja vietiin pois paareilla. Mies pelasi turnauksessa Teemu Selänteen parina.

Nykyisin Yhdysvalloissa asuva Felton on yhdistetty romanttisesti muun muassa Harry Potter -näyttelijä Emma Watsoniin.

James ja Oliver Phelps

Ron Weaslyn isoveljiä, Fred ja George Weasleyta näytelleet kaksoset James ja Oliver Phelps ovat muuttuneet selkeästi vuodesta 2001.

Vuoden 2020 Instagram-kuvissaan veljekset poseeraavat parrakkaina, salskeina miehinä.

Miehet ovat tehneet pieniä rooleja elokuvissa ja tv-sarjoissa, joista Jamesilla tuoreinpana narikkavahdin rooli elokuvassa Last Night in Soho.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Nerdbot-sivusto uutisoi syyskuussa 2021, että veljeksillä on tekeillä uusi matkailuohjelma. Ohjelmassa vieraillaan muun muassa Irlannissa Evanna Lynchin kanssa, joka näytteli Harry Potter -elokuvissa Luna Lovegoodia sekä Islannissa Bonnie Wrightin kanssa.

Bonnie Wright

Ron Weaslyn pikkusisko ja Harry Potterin sydämenvalittua Ginny Weasleyta näytellyt Bonnie Wright nauttii nykyisin Kalifornian auringosta. Wright on muun muassa aktiivinen luonnonsuojelija.

Wright on jatkanut näyttelemistä elokuvasarjan päättymisen jälkeenkin, mutta on kunnostautunut myös ohjaajana. Wrightin lyhytelokuvassa Medusa's Ankles näyttelee muun muassa Harry Pottereissa Lucius Malfoyta näyttelevä Jason Isaacs.

Wright vastaili marraskuussa 2021 leffasarjan vuosipäivän kunniaksi Wizardin Worldin kysymyspatteristoon. Wrightin vastaus siihen, miltä tuntuu, että ensimmäisestä elokuvasta on jo 20 vuotta, kuulostaa hyvin samaistuttavalta.

– Rehellisesti sanottuna, en voi uskoa sitä. Luulen, että koska se on edelleen niin rakastettu monien ihmisten toimesta, tuntuu kuin se oltaisiin julkaistu eilen, Wright toteaa.

Tunteikkain heti elokuvien kuvaamisessa liittyi taas viimeiseen Harry Potter -elokuvaan.

– Se viimeinen kohtaus, jossa olimme takaisin laiturilla 9 ¾ ja tällä kertaa äitinä ja naimisissa Harryn kanssa. Näyttelijät, jotka esittivät lapsiamme olivat saman ikäisiä kuin me, kun aloitimme. Se oli täysi ympyrä, täynnä tunteita, Wright kuvailee.

Matthew Lewis

Mahdollisesti vaikuttavimman kasvun aikuiseksi kaikista sarjan näyttelijöistä koki Neville Longbottomia esittänyt Matthew Lewis, joka muuttui reppanan näköisestä lapsesta suorastaan häikäisevän komeaksi lihaskimpuksi.

Lewisille on riittänyt myös hommaa näyttelyn saralla. Mies on esiintynyt elokuvissa kuten Me Before You ja Terminal sekä tv-sarjoissa Girlfriends ja All Creatures Great and Small.

Lewis avioitui vuonna 2019 Angela Jonesin kanssa. Aviopari tapasi toisensa Universal Studioiden Harry Potter -teemapuistossa Orlandossa. He menivät kihloihin Pariisissa joulukuussa 2016.

Lähteet: Imdb, MTV Uutisten arkisto