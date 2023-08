Ensimmäinen traileri julki! Tältä näyttää MTV:n kaikkien aikojen suurin draamapanostus Estonia-sarja

MTV:n ja C Moren Estonia-sarjasta on julkaistu ensimmäinen traileri. Katso traileri yllä olevalta videolta! Sarja nähdään Suomessa lokakuussa 2023 C Moressa.

Estonia on myös valittu mukaan Toronton elokuvajuhlille, jossa nähdään sarjan maailmanensi-ilta syyskuussa. Estonia on yksi festivaalin primetime lineupin yhdeksästä sarjasta. Toronton elokuvafestivaali on yksi maailman arvostetuimmasta elokuva-alan tapahtumasta.

Kahdeksanosainen sarja pohjautuu Estonian kansainvälisen tutkintakomission materiaaleihin ja arkistolähteisiin. Rooleissa nähdään näyttelijöitä Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Saksasta. Suomalaisista näyttelijöistä sarjassa ovat mukana muun muassa Jussi Nikkilä (Bullets), Pelle Heikkilä (Made in Finland, Invisible Heroes), Pertti Sveholm (Kämppikset, Sininen enkeli) ja Hannes Suominen (Tuntematon sotilas, Kaikki synnit).

Kansainväliseen näyttelijäjoukkoon lukeutuu myös tunnettuja nimiä. Rooleissa nähdään muun muassa ruotsalaisnäyttelijät Anders Mossling (Bäckström, Silta), Peter Andersson (Hamilton, Jack Ryan: Shadow Recruit), Claes Hartelius (Arne Dahl, Gåsmamman) ja Katia Winter (Hamilton, Dexter), virolaisnäyttelijät Egon Nuter (Mieheni vaimo) ja Gert Raudsep (Mädät omenat, Ikitie) sekä saksalaisnäyttelijät Arndt Schwering-Sohnrey (Tatort, Kunniattomat paskiaiset) ja Nicolas Alechine (Into the Night).

– Viimeisimmät tuotannot, joita olen ollut luomassa, ovat olleet poikkeuksetta kansainvälisiä. Estonia-sarja on kuitenkin niistä kansainvälisin. Sarja kertoo onnettomuustutkinnasta, jota tehtiin Suomen, Viron ja Ruotsin yhteisvoimin – ja niin tehdään myös tätä draamaa, aidosti yhdessä. On ainutlaatuista ja vaikuttavaa seurata, kuinka useasta eri maasta yhteen saapuvat entusiastit ja huippuammattilaiset puhaltavat yhteen tehdäkseen mahdollisimman vaikuttavan sarjan tärkeästä ja arasta aiheesta. Odotan myös itse lopputulosta innolla! kertoo sarjan luoja ja showrunner Miikko Oikkonen.