Estonian onnettomuudesta tehdään jättiluokan tv-sarja – kallein koskaan Suomessa tuotettu draama

Uusi C More -alkuperäissarja Estonia on tutkimusraportteihin pohjautuva kertomus autolautta Estonian katastrofin tapahtumista ja sen tutkinnasta. Kehystarina seuraa useiden henkilöiden kautta onnettomuustutkinnan vaiheita, jotka käynnistyvät Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Mukaan tarinaan kietoutuvat myös autolautan tapahtumat. Visuaalisesti näyttävässä sarjassa tullaan näkemään esimerkiksi Estonian uppoaminen ja pelastustoimia.

Tallinnasta Tukholmaan matkalla ollut autolautta Estonia upposi Itämerellä myrskyssä 28. syyskuuta 1994. Onnettomuudessa menehtyi 852 ihmistä, joista suurin osa ruotsalaisia ja virolaisia. Vain 137 ihmistä jäi henkiin epätoivoisessa pelastusoperaatiossa, jota johti Suomen merivartiosto.

Estonia-sarjan pääkäsikirjoittajana ja showrunnerina toimii Miikko Oikkonen (Sorjonen, Helsinki-Syndrooma). Ohjauksesta vastaavat Måns Månsson (Snabba Cash) ja Juuso Syrjä (Sorjonen, Helsinki-Syndrooma). Vastaavina tuottajina ovat Fisher King -tuotantoyhtiön Matti Halonenja Johannes Lassila, joiden käsialaa on myös kansainvälisesti menestynyt Sorjonen.

– Estonian uppoaminen oli traaginen kaikkia pysähdyttävä tapahtuma, ja meille tekijöille on erittäin tärkeää kunnioittaa uhreja sekä heidän omaisiaan. Onnettomuudesta on nyt kulunut lähes 30 vuotta ja fiktion avulla voimme kertoa uusia näkökulmia tapahtumista. Tutkintakomission työ oli erittäin vaikea ja vahvasti politisoitunut. Myös kolmen vuoden jälkeen luovutettu loppuraportti sai ristiriitaisien vastaanoton, Fisher King -tuotantoyhtiön toimitusjohtaja ja vastaava tuottaja Matti Halonen kertoo.

– Aloitimme Estonia-sarjan kehittelyn vuonna 2019, kun onnettomuudesta tuli kuluneeksi 25 vuotta. Esitellessämme ideaamme Ruotsissa ja Virossa huomasimme, ettemme tienneet kaikkea Ruotsin ja Viron taustoista ja päinvastoin. Ruotsissa ei tiedetty mitä tapahtui Suomessa tai Virossa. Tästä näkökulmien erilaisuudesta ja moninaisuudesta syntyi fiktiomme teema: mitä voimme oppia, jos katsomme Estonian kaltaista katastrofia usean osallisen silmin ja laajemmasta perspektiivistä? Tämä Viron, Suomen ja Ruotsin kautta kerrottu tarina voikin olla ainoa tapa kertoa onnettomuudesta oikealla tavalla, kuvailee pääkäsikirjoittaja Miikko Oikkonen kuvailee.

Suomen suurin draamatuotanto





Estonia on kallein koskaan Suomessa tuotettu draamasarja, joka on tarvinnut toteutuakseen myös mittavan kansainvälisen rahoituksen. Jättihankkeessa ovat mukana C More, MTV ja Ruotsin TV4, jotka kaikki ovat osa Pohjoismaiden suurimpiin kuuluvaa teleoperaattoria ja mediataloa Teliaa. Kansainvälisestä jakelusta vastaa Beta Film.

– Pohdimme pitkään sopivaa aihetta C Moren suursarjaksi. Päädyimme kehittämään sarjaa Estoniasta yhdessä Fisher Kingin kanssa. Estonian traaginen onnettomuus on selkeästi aihe, joka kiinnostaa isoa yleisöä niin Suomessa kuin muissakin maissa. Uskomme vahvasti sarjan herättävän suurta mielenkiintoa maailmalla, C Moren ohjelmista vastaava MTV:n sisältöjohtaja Marko Karvo kertoo.

–C More -alkuperäissarja Estonia on kunnianhimoisin ja suurin Suomessa koskaan tehty draamasarja, jonka budjetti lähentelee 15 miljoonaa euroa. On upeaa, että sarja on saanut taakseen vankan joukon kansainvälisiä kumppaneita, C Moren draama- ja kehityspäällikkö Jani Hartikainen MTV:ltä jatkaa.