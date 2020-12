Ensimmäinen kielipainotteinen päiväkoti Turussa täytti 40 vuotta – Miska-talo vaalii Suomen ja Venäjän kulttuuria: Yksi tavoite on pysynyt samana vuosikymmeniä

Tasapuolinen kielikylpy

Kun pääkaupunkiseudulla suomalais-venäläisiä päiväkoteja on useita, pelkästään Helsingin alueella viisi, Turun seudulla Miska-talo on edelleen ainoa laatuaan. Tähkäpään mukaan lapsia on ollut alusta alkaen sekä Turusta että naapurikunnista, ja usein Turun keskustassa sijaitsevaan Miska-taloon on jonoa.