Suomessakin sote-alan ammattilaiset kohtaavat väkivaltaa yhä useammin.
Hoitoalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kuvailee Ruotsissa tapahtunutta henkirikosta järkyttäväksi.
– Väkivalta ei ole ikinä hyväksyttävää. Yhdenkään hoitajan ei pitäisi kuolla työssään. Otan syvästi osaa menehtyneen hoitajan omaisten suruun, Rytkönen sanoo tiedotteessa.
Lauantaina ensihoitaja menetti hälytystehtävällä henkensä Ruotsin Nordanstigissa. Tekijäksi epäillään 25-vuotiasta miestä, joka naapurin mukaan oli soittanut ambulanssin itselleen.
Suomessa ensihoitajien työn riskit ovat suuret, mutta väkivallan uhka ei rajoitu vain ensihoitoon, tiedotteessa kuvaillaan. Väkivaltaa kohdistetaan eri sote-alan ammattilaisiin päivittäin.
Tiedotteessa mainitaan, että myös Suomessa on tapahtunut sote-alan ammattilaisen kuolemaan johtaneita tekoja.
Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastoista ilmenee vuoden yksittäisiä kuolemaan johtaneita tapaturmia, mutta potilaiden mahdollista osallisuutta tapahtumiin ei tilastoista selviä.
Asian ytimessä.doc: Vaarallinen potilas
Keväällä julkaistussa Asian ytimessä -dokumentissa tutustutaan ensihoitajien työn varjopuoleen.
"On otettu panttivangiksi, puukotettu, jahdattu kirveellä, ammuttu ambulanssia kohti, kuristettu ja yritetty heittää ulosteella." Näin kuvailee Mika ensihoitajien arkea.
Venla kertoo naisvihasta ja huorittelusta. "Olen todistanut vierestä, kun potilas tarttui työpariani munista."
Joka päivä joku ensihoitaja Suomessa joutuu uhkaavaan tai väkivaltaiseen tilanteeseen. Katso koko dokumentti alta.
"Päättäjät eivät saa sulkea silmiään"
Tehy vaatii päättäjiltä "järeitä askelia" suomalaisten sote-alan työntekijöiden turvaamiseksi.
– Päättäjät eivät saa enää sulkea silmiään siltä todellisuudelta, jossa Suomen sote-alan henkilökunta joutuu työskentelemään, Rytkönen sanoo.
– Tehyn oikeuspalveluissa autamme koko ajan enenevissä määrin jäseniä, joita on työssään pahoinpidelty. Sen pitää loppua, ja päättäjien on kannettava vastuunsa hoitajien työturvallisuudesta.
Yhdeksi parannusehdotukseksi Tehy on jo aiemmin esittänyt, että sote-henkilöstö suojattaisiin yhtä hyvin kuin virkamiehet, jotka kokevat työssään väkivaltaa.
Järjestö muistuttaa myös työnantajien vastuusta sekä sosiaaliturvan ja sote-alan leikkauksen vaikutuksista yleisen huono-osaisuuden ja pahoinvoinnin lisääntymiseen.
