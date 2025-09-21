Ruotsissa tutkitaan ambulanssin hälytystehtävällä tapahtunutta henkirikosta.
Henkirikoksesta epäillään 25-vuotiasta miestä, joka oli naapurin mukaan ilmeisesti itse hälyttänyt ambulanssin paikalle. Epäilty pidätettiin murhasta epäiltynä paikan päältä asunnosta.
Rikos tapahtui eilen Nordanstigin kunnassa. Epäillyn uskotaan hyökänneen naisen kimppuun terävän esineen kanssa. Silminnäkijöiden mukaan nainen oli juossut loukkaantuneena ulos talosta. Aiheesta uutisoi Expressen.
Nainen vietiin sairaalaan, mutta hän kuoli vammoihinsa.
– Menetin tänään työpaikalla upean kollegan! Teimme kaikkemme, mutta se ei riittänyt, kirjoittaa naisen kollega Facebookissa.
SVT Gävleborgin tietojen mukaan epäilty oli vain muutama päivä ennen tekoa hyökännyt naisen työtovereiden kimppuun baseball-mailalla.
Poliisi on ollut tänään rikospaikalla keräämässä alueen asukkailta lisätietoa tapahtuneesta.