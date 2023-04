Ensihoitajien vaarallinen arki: Juhaa lyötiin nyrkeillä ja kuristettiin töissä – tekijä selvisi sakoilla

– Tein sellaisen pienen virheen, että en niin sanotusti turvannut selustaani ihan ulos asti, vaan käännyin selin asuntoon päin. Luotin, että tilanne on turvallinen, vaikka se uhkaava olikin.

Työpari pääsi lopulta juosten asunnosta pois ja he soittivat poliisille.

Rikoslakia muutettava

Liitto on jo useamman vuoden ajan vaatinut yhdessä Suomen Palomiesliiton ja Tehyn kanssa muutosta, jossa hoitohenkilöstöä kohtaan väkivaltaisesti käyttäytynyttä henkilöä rangaistaan samoin kuin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen syyllistynyttä rangaistaan.

Eli kuten rangaistaisiin henkilöä, joka on käyttäytynyt väkivaltiasesti esimerkiksi lääkäriä tai poliisia kohtaan.

– Me olemme toimihenkilöitä. Myös meihin kohdistuneet uhka- ja väkivaltatilanteet pitäisi rinnastaa virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Tästä seuraisi neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

– Rikoslain muutos olisi signaali yhteiskunnalle, että me olemme koskemattomia ja että meitä kohtaan on nollatoleranssi, Hyötyläinen kuvaa.

Suojaliivit päällä keikoille

Ensihoitoalan liiton mukaan myös positiivisia edistysaskelia on turvallisuuden eteen saatu otettua.

– Uhka- ja väkivaltakoulutuksia on lisätty aluekohtaisesti. Myös suojavarusteisiimme on panostettu eli tietyille tehtäväkoodeille ensihoitajat pukevat suojaliivit päälle. Tietyillä alueilla hoitajat pitävät suojaliivejä päällä koko työvuoron.

– Lintukodossa me emme enää ole. Onneksi on asioista ruvettu keskustelemaan. En halua ihmisiä pelotella, mutta ikävä fakta tällä hetkellä on, että uhka- ja väkivaltatilanteet kasvavat koko ajan.