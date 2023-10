”Terveyskeskuksen vuodeosastolla potilaat ovat lyöneet, purreet, kourineet ja haukkuneet. Psykiatrian puolella potilas on taas uhannut viiltää kurkkuni auki. Lisäksi on uhkailtu väkivallalla useita kertoja, on heitetty tavaroilla ja syljetty päälle”. – Sairaanhoitaja