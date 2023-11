–31.4! Pekka Pouta kertoo hyisestä kuopasta

– Maanpinta jäähtyy lämpösäteilyn takia hyvin tehokkaasti lumitilanteessa, kun ei tuule. Kun ei ole pilviä suojana, lämpö säteilee avaruuteen, ja se jäähdyttää maanpintaa. Laaksot ovat kaikkein kylmimpiä, koska kylmä ilma on raskasta ja kylmä ilma valuu viereisiltä tuntureilta laakson pohjiin.

Marraskuuhun saadaan valoa

Sää on Poudan mukaan tänään tiistaina pääosin poutainen koko maassa ja lämpötilat ovat pakkasella. Ilma viilenee viikon edetessä pikkuhiljaa etelää myöten.

– Tänään pilvi on ohuempi kuin esimerkiksi eilen, eli päivä on valoisemman oloinen kuin mihin tässä on totuttu.