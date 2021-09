Hyrr! Tuleva yö on hyytävä koko maassa – Lapin tunturit peittyivät jo lumeen

Lapissa niin Kilpisjärven ympäristössä kuin Saana-tunturillakin maa peittyi lauantaiaamuna lumeen. Mäntykannaksen mukaan on kuitenkin vaikea sanoa, voidaanko vielä puhua virallisesti ensilumesta. Näin kesäaikana ensilumen virallisen määritelmän saa, jos lumi on maassa aamuyhdeksältä ja sitä on vähintään yhden sentin paksuisesti.