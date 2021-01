Etelään luvassa jopa sakea lumimyräkkä! Sitten kylmenee entisestään, viikonloppuna koko maassa 20–30 astetta pakkasta

Ilouutisia heille, jotka pitävät talvesta, ankeampi sanoma lämpöä kaipaaville: talvi on tullut ainakin toistaiseksi lähes koko Suomeen.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo, että Turun tienoilla lunta ei juurikaan ole, mutta muualla maassa sitä on ihan reilusti.

Eniten lunta on Puolangalla ja Kittilässä, joissa lunta on mitattu 45 senttiä.

Pakkaset kiristyvät

Molemmat meteorologit kertovat myös, että sää on kylmenemään päin.

– Pakkasta on jo nyt. Se, miten paljon sitä tulee olemaan viikonloppuna, riippuu täysin pilvisyydestä. Mitä selkeämpää, sitä kylmempää, Laakso sanoo.

Pohjoisemmassa lukemat ovat kovempia ja kireimpiä pakkasasteita on luvassa maan itäosiin, Etelä- ja Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen.

Tämän vuoden kylmintä, mutta ennätyksiä ei rikota

– Talven kylmimpiin lukemiin on vielä matkaa, sillä Utsjoen Kevolla mitattiin välipäivinä -40,1, hän muistuttaa.

Forecan Alanko tietää kertoa, että Etelä- ja Itä-Suomessa ei ole ollut tänä talvena vielä yhtä kylmää kuin mitä on viikonloppuna luvassa.

Aiempina vuosina pakkasia on tammikuun alussa kuitenkin mitattu Helsingissäkin.

– Tämä koskee nyt tätä päivää 5. tammikuuta Helsingissä. Viimeisten 20 vuoden aikana kahtena päivänä on tällä päivämäärällä mitattu yli 20 astetta pakkasta: vuosina 2003 ja 2016, hän kertoo.

– Tammikuun viidentenä päivänä vaihtelu lämpötilassa on ollut Helsingissä todella suurta, sillä kylmimmillään on ollut -21 ja lämpimimmillään 5,5. Eroa on yli 26 astetta!