Ennin suku juhlii yhteistä joulua vasta keväällä: "Olisi ollut stressiä – koko ajan olisi pitänyt miettiä omaa olotilaa"

Koronatilanteen vuoksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on suositellut, että tänä vuonna joulua vietettäisiin vain pienessä porukassa. Osa Suomalaisista on päättänyt näin tehdäkin.

Tilanne harmittaa, vaikka päätös on tehty

– Minulle joulu on kyllä todella tärkeä. Se on pimeän vuodenajan keskellä sellainen valopilkku ja ehkä sellainen tarvittava tauko. Totta kai sitä on kiva viettää läheisten kanssa, mutta tänä vuonna on monet muutkin suunnitelmat menneet uusiksi. Näin nyt tänä vuonna mennään.