Viime kesänä kaupaksi kävivät lähinnä aurinkorasvat, mutta tänä kesänä on toisin – ihmiset suuntaavat rannan sijasta alennusmyynteihin

Kuluvan kesän koleat säät ovat saaneet kuluttajat suuntaamaan kauppoihin, sillä alennusmyyntisesongin ja tavaratalojen myynnin kerrotaan sujuneen kesän aikana hyvin. Asiakkaita on riittänyt enemmän kuin viime kesänä.

– Meillä on ollut oikein hyvä kesä, ja alennusmyynnit ovat menneet hyvin. Muutenkin koko kaupankäynti on ollut meillä pirteää ja selvästi korkeammalla tasolla kuin viime vuonna, sanoo Sokos-ketjun myyntijohtaja Hans Backström.

– Viime vuonna kesä oli helteinen ja helteet jatkuivat pitkään, mikä selvästi vähensi asiakkaiden halua käydä kaupassa. Tämä kesä on ollut erilainen. Nyt on ollut vaihtelevaa säätä, ja asiakkailla on ollut tarpeita erilaisille tuotteille kuin viime kesänä, hän sanoo.