Poliisi on saanut valmiiksi kuolemansyyntutkinnan Kuopiossa elokuussa tapahtuneista kuolemantapauksista.
Itä-Suomen poliisin tutkinnan perusteella 16. elokuuta asuntoautosta kuolleena löytyneet mies ja nainen olivat menehtyneet häkämyrkytykseen.
Sivulliset olivat löytäneet kaksi elotonta ihmistä Kuopion kaupungin alueella sijaitsevan leirintäalueen pysäköintialueelta asuntoautosta.
Paikalle menneet viranomaiset löysivät asuntoautosta kaksi ihmistä, jotka todettiin menehtyneiksi.
Poliisi kertoi tuolloin ja toteaa edelleen tiedotteessaan, että se ei epäile asiassa rikosta.
Kuolemansyyn selvittäminen on salassa pidettävää tietoa, ja siksi poliisi ei tiedota tapauksesta enempää.