Ennakkoarviot romuttuivat: Uusi alkoholilaki ei lisännytkään alkoholin kulutusta – vahvasta oluesta ei tullut kauppojen aletuotetta

– Kyllä lain vaikutus on ollut pienempi kuin mitä ennakoitiin, se on ihan selvä asia, myöntää THL:n tutkimusprofessori Pia Mäkelä.

– Hintakehitys on ollut merkittävästi erilainen, kuin mitä ajateltiin. Vaikka vahvojen eli 4,7–5,5-prosenttisten oluiden ja long drink -juomien myynti on lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2017 vuoteen 2018, alle 4,7-prosenttisten juomien ja erityisesti keskioluen myynti on vastaavasti vähentynyt, Mäkelä kiteyttää.