Energiakriisi ei peru jouluperinteitä, mutta miten käy sähkön hintojen ensi vuonna? Asiantuntija kertoo, milloin hinnat palaavat normaalitilanteeseen

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen kuitenkin sanoo, että sähköjärjestelmät eivät näytä menevän ”hirveän tiukaksi” ainakaan joulukuun aikana, mikäli tämänhetkisten lämpötilaennusteiden absoluuttisia arvoja on uskominen.

– Toki kylmää joulukuuta on tulossa, mutta jos ajatellaan tiukempaa vaihetta, pakkasen pitäisi olla noin -15 astetta ja ehkä kylmempää.

– Tällä hetkellä, kun katsoo eteenpäin, niin ehkä olen ollut enemmän huolissani siitä, miten sähköntuotantoa on riittänyt ja ongelmista, joita liittyy ydinovimaan sekä Suomessa että Ruotsissa.

Onko osa jouluperinteistä peruttu energiakriisin takia?

Ruususen mukaan Suomessa on ollut viime kuukausina käynnissä ”ihan loistava” sähkönsäästökampanja, jota kannattaa jatkaa vastaisuudessakin.

Joulua ajatellen tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joulukinkku ja muut uunissa valmistettavat jouluherkut kannattaa laittaa valmistumaan uuniin yön aikana. Joulusaunaa ajatellen lämminvesivaraajat kannattaa niin ikään pitää käynnissä yösähköllä, joka on edullisempaa. Ja kaikkia sähkölaitteita ei tietenkään kannata käyttää samaan aikaan.

– Kyllä ainakin omassa mielessäni on se, että tässä eletään kriisiaikaa, että eiköhän lisää voimaa mahdolliseen talveen.

All Over Press

All Over Press

Ensi vuotta kohti helpottaa – mutta normaalitilannetta saadaan odottaa

– Jos hinta nousee oikein kovaksi, on pörssisähkösopimus ja kulutus on korkea, kyllä silloin sähkölaskut ovat todella kovia, jos kyseessä on sähkölämmitteinen talo, Ruusunen pohtii.