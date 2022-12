Fingridin toimitusjohtaja kertoo, miten sähkön riittävyyden käy kovilla pakkasilla – ei usko kovan hinnan laskevan vielä pitkään aikaan

– Epävarmuudet ja kysymykset sähkön riittävyydestä voi tiivistää kolmeen asiaan. Yksi on Olkiluoto 3. Toinen on se, kuinka paljon naapurimaista saadaan sähköä. Ja kolmas, joka on kaikista suurin epävarmuus, on säätila. Minkälainen talvi tulee, vaikuttaa sähkön kulutukseen merkittävästi. Jos on leudompaa, silloin yleensä myös tuulee. Todella suuri tuulivoimapotentiaali helpottaa tätä tilannetta.