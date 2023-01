Suomi näyttäisi välttyvän sähköpulalta kireistä pakkasista huolimatta – pyhäpäivät ja Ruotsin parempi tilanne vaikuttavat

Ilmatieteen laitos kertoi maanantaina energiasään muuttuvan loppuviikosta jopa erittäin huonoksi. Perjantaille ja lauantaille on luvattu kovia pakkasia koko maahan. Etelä-Suomessakin voi olla pakkasta 15–20 astetta ja Etelä-Pohjanmaalta pohjoiseen jopa 25 astetta.

Lue myös: Energiasää muuttuu erittäin huonoksi viikon puolivälin jälkeen

Samaan aikaan tuulen odotetaan jäävän heikoksi korkeapaineen vallitessa, mikä vähentää tuulivoiman tuotantoa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Fingridin toimitusjohtajan Jukka Ruususen mukaan sähkötilannetta helpottaa pakkasten ajoittuminen viikonlopulle.

– Perjantai on kuitenkin jo pyhäpäivä. Ylipäätään kulutus on pienempää silloin viikonloppuna. Totta kai silloin sähkölämmitys kasvaa, kun lämpötila kylmenee, mutta ei se mene kuitenkaan sellaiseen ääritilanteeseen, eivät nuo ennusteet nyt niin kylmiä ole. Nimenomaan se Etelä-Suomen lämpötila on ratkaiseva, Ruusunen sanoo STT:lle.

Myös Energiaviraston johtaja Antti Paanasen mukaan sähkön riittävyystilanne näyttää varsin kohtuulliselta, koska loppiainen osuu juuri perjantaille.

– Silloinhan ei ole kaikki yritysmaailmassa käytössä, se varmaan tekee tilanteen vähän helpommaksi kuin jos olisi tavallisia arkipäiviä, Paananen toteaa.

Ruususen mukaan Fingrid tarkkailee tilannetta koko ajan. Hän muistuttaa riittävyysarvion perustuvan siihen oletukseen, että esimerkiksi sähkön siirtoyhteydet ja voimalaitokset toimivat normaalisti. Jos tilanne alkaa näyttää tukalalta, Fingrid viestii siitä etukäteen.

– Mutta tällä hetkellä on ihan ok tilanne.

Parempi näkymä kuin joulukuussa

Viimeksi sähkön riittävyys herätti huolta joulukuun kolmannella viikolla, jolloin moni asia osui ikävästi samaan saumaan. Tuolloin koko maassa ja myös Ruotsissa oli kovia pakkasia, mikä lisäsi kulutusta, Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori oli yhä poissa pelistä, ja myös Ruotsissa Oskarshamnin ydinvoimala oli juuri huoltotauolla.

Tiukasta viikosta kuitenkin selvittiin, ja sen jälkeen sää lauhtui jouluksi. Ruususen mukaan tämän viikon tilanne ei näytä yhtä vaikealta kuin joulukuussa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Vähän niin kuin sää varoittelee, mutta kyllä tämä vielä mennään. Sittenhän seuraava viikko näyttää jo vähän lauhemmalta.

Ruususen mukaan tilanne näyttää nyt siinäkin mielessä rohkaisevalta, että Etelä-Ruotsiin ei ole luvattu täksi viikoksi kovinkaan kylmää säätä. Sen vuoksi myös Ruotsista pitäisi pystyä toimittamaan tarvittaessa sähköä Suomeen.

Viime viikkoina Suomesta on välillä jopa pystytty viemään sähköä Ruotsiin, kun tuulivoiman tuotanto on ollut hyvällä tasolla ja Olkiluoto 3:kin on tuottanut sähköä.

Kiitosta suomalaisille

Suomalaisia on elokuusta lähtien kehotettu säästämään sähköä, mikä ei ole ollut tärkeää vain sähkön kallistuneen hinnan vaan myös sähkön riittävyyden kannalta. Ruusunen kiittelee kansalaisia ja sanoo, että joulukuussa sähkönsäästöllä oli suuri merkitys sille että sähkö saatiin riittämään.

– Silloin kireinäkin hetkinä ihmiset ovat reagoineet ja siinä tilanteessa säästäneet vielä enemmän. Siinä kohtaa kun varoituksia on tullut, sinne on tullut vielä ekstraa. Se on ollut todella tärkeää, siitä ei kannata missään nimessä luopua, Ruusunen kehuu.

Fingrid kertoi maanantaina, että joulukuussa lämpötilakorjattu sähkönkulutus oli noin 10 prosenttia vuotta 2021 alempana.

Ruususen mukaan vielä alkusyksystä ihmisillä oli paljon epätietoisuutta ja kysymyksiä sähköjärjestelmästä, mutta asian saama laaja julkisuus on tehnyt tehtävänsä.

– Hirveän hyvin ihmiset osaavat jo itse seurata lämpötiloja ja sitä tilannetta. Kyllähän tässä on opittu aika hyvin, miten meidän sähköjärjestelmämme pelaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hän kehottaa suomalaisia jatkamaan sähkön säästämistä ja käytön ajoittamista hiljaisempiin tunteihin. Suurimmat sähkönkäytön piikit osuvat arkena aamuun ja myöhäiseen iltapäivään.

Säästäminen on erityisen tärkeää vielä tammi- ja helmikuun ajan ennen kuin tilanne maaliskuussa alkaa pikku hiljaa helpottaa. Ruususen mukaan suomalaisten sähkönsäästöllä on osansa siinä, että Fingrid voi nyt olla luottavainen sähkön riittävyydestä lähipäivinä.

– Sen takia ennusteetkin ovat meillä kulutuksessa pienempiä kuin olisivat ilman tätä säästöä.

Tulevat viikot ilman Olkiluoto kolmosta

Yksi oleellinen osanen talven sähköpaletissa on Olkiluoto 3, jonka uusi koekäyttöjakso alkoi viime viikolla yli kahden kuukauden tauon jälkeen, kun lokakuussa havaitut vauriot syöttövesipumpuissa oli tutkittu.

Voimalan sähköntuotanto keskeytetään kuitenkin taas loppiaisen jälkeen muutamaksi viikoksi. Valtaosa tammikuusta pitää siis tulla toimeen ilman Olkiluoto 3:sta.

Fingridin Ruususen mukaan on tärkeää, että Olkiluodon testit tehdään nyt hyvin, jotta voimala toimii tulevaisuudessa kunnolla osana sähköjärjestelmää. Käynnissä olevissa testeissä on muun muassa testattu, miten laitos kestää sähköverkon puolelta tulevia häiriöitä.

– Mutta kaikki sähkö, mitä sieltä tulee, on tietysti enemmän kuin tervetullutta tällaisessa tilanteessa.