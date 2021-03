"En ole virus, en ole vihollinen" – Mielenosoittajat kerääntyivät vastustamaan aasialaistaustaisiin kohdistuvaa väkivaltaa USA:ssa

Mielenosoituksia järjestettiin lauantaina noin 60 paikkakunnalla, esimerkiksi Los Angelesissa, Detroitissa ja New Yorkissa.

Mielenosoittajilla luki kylteissään iskulauseita kuten "#Stop Asian Hate" ja "Enough is enough" eli vapaasti suomennettuna loppu aasialaisvihalle ja nyt riittää.