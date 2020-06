MTV paikalla: Yhdysvaltain protestit kasvavat, yli 10 000 pidätetty – "Asiamme ei voi odottaa koronaviruksen vuoksi"

– Emme halua olla vihaisia, mutta haluamme oikeutta, huutavat protestoijat Brooklynissa, New Yorkissa.

Yli viikon jatkuneet protestit ovat sujuneet viime päivinä pääosin rauhallisesti, mutta yöllisiä mellakointia on ollut. Uutistoimisto AP:n laskelmien mukaan yli 10 000 ihmistä on pidätetty mielenosoitusten yhteydessä.

Eniten pidätyksiä on tehty Los Angelesin alueella, sen jälkeen New Yorkissa, Dallasissa ja Philadelphiassa. Poliisiväkivalta pelottaa erityisesti tummaihoisten protestoijien keskuudessa.

– Olen peloissani, että minun vuoroni on seuraavaksi. Valkoisten annettiin protestoida aseistautuneena koronarajoituksia vastaan, mutta meidän mustien on pelättävä, että tulemme poliisin ampumaksi, vaikka emme tekisi mitään, Dario kertoo MTV Uutisille New Yorkin protestien keskellä.