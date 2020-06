Toistaiseksi suurimmat mielenosoitukset poliisiväkivaltaa vastaan Yhdysvalloissa – "Edes eläintä ei kohdeltaisi kuin George Floydia ja se on vain surullista"

"Tämä on ruutitynnyri"

George Floydin väkivaltainen kuolema poliisin käsittelyssä Minneapolisissa on aiheuttanut poikkeuksellisen voimakkaan vastareaktion, joka näyttää yhdistävän monia ihmisryhmiä.

– Kyse ole edes ihonväristä. Vaikka kyse olisi ollut valkoisesta tai kiinalaisesta miehestä olisimme silti kaikki täällä. Kyse on ihmisyydestä. Se mitä Floydille tehtiin on sellaista, että edes eläintä ei kohdeltaisi niin. Se on vain surullista, totesi Delonno Carroll uutistoimisto Reutersille.