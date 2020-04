”Korona on valhetta” – äärioikeistolaisten veljesten lietsomat protestit leviävät Yhdysvalloissa

Ihmiset ovat lähteneet kaduille ympäri Yhdysvaltoja protestoimaan koronarajoituksia vastaan. Koulut, ravintolat ja ei-välttämättömät liikkeet on toistaiseksi suljettu koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

– Korona on valhetta, lukee kalifornialaisen mielenosoittajan kyltissä.

– Meidän on avattava Amerikka uudelleen. Voin antaa sinulle miljoonan syytä miksi! Jopa 22 miljoonaa amerikkalaista on nyt ilman työtä, kertoo floridalainen Rachel Cohen tuohtuneena.

Trump on antanut tukensa mielenosoituksille

Washington Post -lehden mukaan mielenosoitukset ovat pääasiassa äärioikeistolaisen veljeskolmikon suhmuroimia. Kolmikko on sosiaalisen median kautta lietsonut protesteja koko maassa. Veljeksillä on yhteyksiä aselobbausjärjestöihin.

Presidentti Trump on Twitterissä tukenut mielenosoittajia. Presidentti muun muassa kehotti "vapauttamaan" Michiganin, Minnesotan ja Virginian määräyksistä. Kaikissa kolmessa osavaltiossa on demokraattikuvernöörit.

Myös vastamielenosoituksia on järjestetty

New Yorkissa Washingtonissa vastamielenosoittajat kantoivat valeruumissäkkejä Trump International -hotellin edustalle protestoidakseen Trumpin toimia covid-19 -epidemian aikana.

Yhdysvalloissa on tilastoitu covid-19-kuolemia yli 39 000, mikä on eniten koko maailmassa. Viime päivinä Yhdysvalloissa on kerrottu jopa yli 2 000 uudesta kuolemasta päivittäin.