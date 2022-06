Emma Heming Willisin jakama video miehestään Bruce Willisistä ihastuttaa: "Pelko ei ole koskaan pysäyttänyt"

Malli Emma Heming Willisin aviomies Bruce Willis innostui aikoinaan laulamaan The Temptations -laulukokoonpanon kanssa. The Temptations on yhdysvaltalainen soul-lauluyhtye, joka perustettiin vuonna 1961. Kokoonpano keikkailee edelleen, vaikka alkuperäisistä jäsenistä vain yksi, Otis Williams, 80, on enää elossa.