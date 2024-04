Näyttelijä Kate Beckinsalen päivitys huolestutti jälleen seuraajat

Näyttelijä Kate Beckinsale , 50, on jakoi pääsiäisen kunniaksi kuvan, jossa esittelee suloisia pupu-sukkiaan. Seuraajat kiinnittivät huomiota kuvan ympäristöön. Vaikuttaa siltä, että kuva on otettu jälleen sairaalassa.

– Mikä on hätänä! Gwen Stefani kirjoittaa.

Beckinsalen kuvat ovat aikaisemminkin herättäneet huolta seuraajissa. Hän julkaisi 11. maaliskuuta Instagramissa itkuisia kuvia sairaalavuoteelta. Otokset on jaettu julkaisun yhteydessä, jossa on myös kuvia hänen äidistään ja koirista.

– Hyvää syntymäpäivää ja viimeviikkoista Ison-Britannian äitienpäivää uskomattomalle äidilleni. Kiitos niille, jotka rakastavat meitä ja tukevat meitä, kun kaikki on paskaa ja yrittävät varmistaa, että on joitakin kohtia, jotka eivät ole. Ja siitä, että huolehditte koiristamme, kun me emme voi, ja johdatte meidät muistamaan iloisia asioita, kun emme voi. Ja että tulette paikalle, kun olemme sairaita ja istutte kanssamme. Ja lähetätte ilmapalloja ja tarkistatte, olemmeko kunnossa ja vedätte meidät pois ahdingosta rakkaudella, Beckinsale kirjoitti.