Emil Ruusuvuoren isä työskenteli bändien ja elokuvien maailmassa, kunnes iso mullistus muutti kaiken: "Keihäänheittomaassa ei välttämättä edes tajuta"

Ja lopulta poika on yhtenä päivänä pelaamassa samoissa turnauksissa Rafael Nadalin , Novak Djokovicin ja Roger Federerin kanssa.

Tehtävä suoritettu. Poika lentää jo omilla siivillään, nyt voi vain seurata sivusta ja nauttia siitä, että lapsuudessa on tehty paljon asioita oikein.

On aika keskittyä omiin ääniteknikon töihin. Paitsi ettei keskitytäkään, kun koronavirus vei pohjan kulttuurialalta.

On keksittävä uusia töitä.

Tennis on ainakin tuttua.

Tuntematon isä

Jari Laakkonen istuutuu tuttuun paikkaan Talin tenniskeskuksen kahvilaan. Tässä rakennuksessa on tullut vietettyä iso osa elämästä poika Emil Ruusuvuoren harrastuksen kautta.

Laakkonen on miksannut bändejä, tehnyt televisiotuotantoihin äänitöitä, työskennellyt Finlandia-talolla ja organisoinut mykkäelokuviin ääniraitoja. Laakkonen oli miettinyt jo aiemmin uranvaihdosta, ja kun Talin tenniskeskuksen johtaja Pekka Mäkelä vihjasi Taivallahdessa olevasta juniorivalmentajan paikasta, hän innostui.

Parin viikon tutustumisjakson jälkeen lyötiin kättä päälle. Laakkonen on ohjannut syksystä lähtien HVS-Tenniksen 5–15-vuotiaita nuoria.

Leikinomaisuutta ja iloa

Laakkonen on astunut nousujohteiseen maailmaan, sillä tenniksen suosio on noussut paljon viime vuosina sekä juniorien että iäkkäämpien pelaajien keskuudessa. HVS-Tenniksen tunneille on runsaasti tulijoita.