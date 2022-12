Ranskalla vielä jokerikortti finaaliin – päävalmentaja velmuili vaitonaisena: "En halua vastata"

Maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi tänä vuonna valittu Karim Benzema loukkaantui juuri ennen MM-kisoja, ja hänet lähetettiin kotiin toipumaan. Menetys oli Ranskan joukkueelle iso, mutta "Les Bleus" on osoittanut, että se on pärjännyt erittäin hyvin ilman maailman parasta pelaajaa.

Huomionarvoista on, että Benzeman nimeä ei koskaan poistettu Ranskan kisamiehistöstä, joten hän saisi edelleen pelata turnauksessa. Benzeman kerrotaan palanneen Real Madridin harjoituksiin, joten päävalmentaja Didier Deschampsilla olisi mahdollisuus käyttää häntä halutessaan.

Deschamps kuitenkin väläytti vastauksensa jälkeen viekkaan hymyn, joten vastauksesta on vaikea tulkita mitään varmaa.

Ranskan joukkue on ollut koko kisojen ajan hyvin yhtenäinen, eikä ajoittain ranskalaispelaajiin yhdistettyä diivailua ole nähty. Pelaajat ovat hyväksyneet heille annetut roolit mukisematta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Benzeman saapuminen joukkueeseen kesken kaiken saattaisi romuttaa harmonian, mikä joukkueessa vallitsee.

Kameliflunssa

Nyt uutislehti AS kertoo, että kyseessä saattaa olla niin sanottu kameliflunssa eli MERS-virus. Ranskan sairastuneilla pelaajilla on ollut flunssan kaltaisia oireita, ja myös Kingsley Coman on sairastunut.