Elton John ja Britney Spears julkaisivat historiallisen yhteisbiisin – taustalla halu auttaa: "Britney oli rikki"

The Guardianin mukaan Spears saapui studiolle päättäväisenä eri ideoiden kera siitä, miten hän laulaisi osuutensa Elton Johnin uutuuskappaleella Hold me closer. Laulusuoritus oli lehden mukaan purkissa alle kahdessa tunnissa.

Hold Me Closer on Johnin jatkoa viime vuonna julkaistulle Cold Heart-hitille, jonka duettona nähtiin Dua Lipa. Kappale yhdisti Johnin hitit Rocket Man, Sacrifice, Kiss the Bride ja Where’s the Shoorah? ja teki hänestä ensimmäisen sooloartistin, joka on yltänyt Iso-Britannian top 10 -singlelistalle kuudella eri vuosikymmenellä.