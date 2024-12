Elton John haluaa, että hänen poikansa elävät mahdollisimman normaalia elämää.

Rockin elävä legenda Elton John,77, kasvattaa poikiaan mahdollisimman tavallisiksi, kertoo Hello!

Muusikolla on kaksi poikaa Zachary,13, ja Elijah,11, yhdessä puolisonsa David Furnishin kanssa.

Hellon mukaan aiemmin kotikoulua käyneet pojat ovat siirtyneet tavalliseen kouluun, koska vanhemmat haluavat heidän tapaavan monipuolisesti oman ikäisiään lapsia.

– Emme tietoisesti anna lapsillemme kotiopetusta, koska haluamme heidän määrittelevän oman elämänsä niin kuin he itse haluavat, Furnish kertoi Time-lehden haastattelussa hiljattain.

Pariskunnan pojat kävivät kotikoulua koronapandemian aikana, mutta siirtyivät normaaliin kouluun lukitusten jälkeen.

Hellon mukaan pariskunta ymmärsi pandemian aikana kuinka tärkeitä ulkopuoliset kanssakäymiset ovat ja siksi pojat käyvät tällä hetkellä aivan tavallista koulua.

Miehet kertoivat hiljattain arkirutiineistaan suositussa Ruthie´s Table 4 -podcastissa, jossa he paljastivat, että heidän kotonaan noudatetaan tiukkoja ruokailusääntöjä.

– Ateriointihetkiä pidämme pyhänä, eikä pöydässä ole puhelimia, eikä televisio pauhaa taustalla, Furnish totesi.

– Kyse on keskustelusta ja yhteydestä. Meillä on kiireinen elämä, joten vaihdamme kuulumisia ja kuulemme toistemme päivistä, hän lisäsi.

Kuuluisista vanhemmista huolimatta pariskunta kasvattaa lapsiaan mahdollisimman maanläheisiksi.

– He ovat hemmoteltuja elintavoiltaan, mutta he eivät ole hemmoteltuja mitä tulee sääntöihin, joiden mukaan heidän on elettävä, Elton John kertoi vuonna 2016.

– He saavat kolme puntaa viikkorahaa. Yksi punta menee säästämiseen, 1 punta tuhlattavaksi ja yksi punta hyväntekeväisyyteen, hän lisäsi

Pariskunnan mukaan lapset osallistuvat kotitöihin, kuten siivoukseen ja puutarhan hoitoon ansaitakseen viikkorahansa.

– Heidän on opittava tekemään ja ansaitsemaan itse, Elton John kertoi.