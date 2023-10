Britney Spears paljastaa kirjassaan yhden elämänsä tuskallisimmista kokemuksista – teki abortin seurustellessaan Justin Timberlaken kanssa

Poptähti Britney Spearsin , 41, elämä on laitettu kirjan kansien väliin, sillä hänen muistelmateoksensa The Woman in Me julkaistaan 24. lokakuuta.

Spears on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä artisteista ja hän on myynyt 150 miljoonaa levyä. Muun muassa kappaleet Baby One More Time, Oops!...I Did It Again ja Toxic ovat kansainvälisesti hyvin tunnettuja.