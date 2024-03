Elon Muskin aivosirua testattiin ihmisellä: Halvaantunut Noland käyttää tietokonetta ajatuksen voimalla

29-vuotias Noland Arbaugh halvaantui olkapäistään alaspäin sukellusonnettomuudessa. Mies on pyörätuolissa, eikä hän ole kahdeksaan vuoteen voinut liikkua lainkaan omatoimisesti.

Noland Arbaugh on ensimmäinen ihminen, jolle asennettiin Neuralink-aivosiru.

Kyseessä on implantti, joka asennetaan ihmisen aivoihin. Kooltaan se on viiden pinotun kolikon suuruinen.

Neuroteknologiayhtiön tavoitteena on rakentaa suoria viestiyhteyksiä ihmisaivojen ja tietokoneiden välille, ja mahdollisesti jopa auttaa neurologisten sairauksien kuten ALS:n tai parkinsonin hoidossa.

Neuralink-yhtiö on tehnyt aivosirulla tuhansia eläinkokeita. Vuonna 2022 uutistoimisto Reuters kertoi, että ainakin 1 500 eläintä on kuollut Neuralinkin eläinkokeissa.Näiden eläinten joukossa on yli 280 lammasta, sikaa ja apinaa.