Tuhansia eläimiä kuollut Elon Muskin aivosiruyhtiön kokeissa, viranomaiset tutkivat

Aiheesta on kirjoittanut uutistoimisto Reuters , joka on kertonut nähneensä aiheeseen liittyviä asiakirjoja sekä haastatelleensa sisäpiirilähteitä.

Neuralink on Muskin perustama yhtiö, joka kehittää aivoimplanttia, jonka on tulevaisuudessa tarkoitus muun muassa auttaa halvaantuneita henkilöitä kävelemään uudestaan.

Arviolta 1 500 eläintä on kuollut Neuralinkin eläinkokeissa. Näiden eläinten joukossa on yli 280 lammasta, sikaa ja apinaa.

Lisäksi Reuters on haastatellut yli 20 Neuralinkin työntekijää sekä nähnyt yhtiön sisäisiä asiakirjoja. Näiden tietojen valossa Musk on pyrkinyt nopeuttamaan kehitystyötä painostamalla yhtiön työntekijöitä, mikä on puolestaan johtanut hutilointiin ja epäonnistuneisiin eläinkokeisiin.

Ongelmia on aiheuttanut muun muassa se, että eläinkokeita on tehty nopeasti peräjälkeen. Aikaisemmista kokeista saadut tulokset ovat voineet vaikuttaa seuraavaan kokeeseen, joka on kuitenkin jo ehditty tehdä. Näin sama koe on jouduttu toistamaan useampaan otteeseen.